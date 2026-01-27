Semaine du jeu Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Semaine du jeu

Les médiathèques du Pays de Falaise vous propose de venir découvrir ou redécouvrir des jeux de société pendant la semaine du jeu !

N’hésitez pas à venir en famille et entre amis pour jouer et défiez vos adversaires autour de jeux de cartes ou jeux de plateaux, jeux de stratégie ou de détente.

✔ Mardi 17 février Médiathèque de Morteaux-Coulibœuf

✔ Jeudi 19 Février Médiathèque de Pont-d’Ouilly

✔ Samedi 21 Février Médiathèque de Falaise et de Potigny

de 14h à 17h,

Tout public, Gratuit .

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

English : Semaine du jeu

The Pays de Falaise media libraries are offering you the chance to discover or rediscover board games during games week!

Don’t hesitate to come along with your family and friends to play and challenge your opponents to card games, board games, strategy games or just for fun.

