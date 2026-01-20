Semaine du jeu-vidéo Rue couverte de l’hôtel de ville Lillebonne

Semaine du jeu-vidéo

Rue couverte de l’hôtel de ville Esplanade Francois Mitterrand Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Pour tout public, enfants, ados et même adultes, de nombreuses consoles seront mises à votre disposition. Des récentes avec la Nintendo Switch, la WII, les différentes Playstation, les différentes Xbox de la classique jusqu’à la one ainsi que des ordinateurs pour jouer en réseau. Mais aussi des anciennes consoles pour les plus nostalgiques. Des tournois seront également organisés.

Soirée Anim’Ado sur inscription le jeudi 19 février de 18h à 22h. .

Rue couverte de l’hôtel de ville Esplanade Francois Mitterrand Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie jeunesse@ville-lillebonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine du jeu-vidéo

L’événement Semaine du jeu-vidéo Lillebonne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme