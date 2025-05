Semaine du logement des jeunes – Nantes Centre et Quartiers Nantes, 17 mai 2025 13:52, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 –

Gratuit : oui Certains événements sur inscription Tout public

La Semaine du Logement des Jeunes a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement autonome, et à mieux faire connaître les solutions existantes sur les territoires.Elle est organisée chaque année par l’Union Nationale des CLLAJ.Durant cette Semaine, les CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes), les Services Logement Jeunes et leurs partenaires se mobilisent pour animer des événements en faveur du logement des jeunes.Au programme : forums logement, escape games, ateliers collectifs (recherche logement, budget, aides, bricolage, éco-gestes…), portes ouvertes, expositions, rencontres partenaires, quiz…Retrouvez tout le programme ici

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

0240893015