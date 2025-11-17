Semaine du mieux-être Coiffure holistique Arbois

Semaine du mieux-être

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-23

Née de l’envie de vous offrir, en un seul lieu, la découverte de différentes approches qui vous veulent du bien, cette semaine vous invite à explorer, expérimenter et prendre soin de vous, mais surtout à oser.

En petits groupes et à des tarifs accessibles, chaque séance est pensée pour vous offrir une expérience riche et authentique.

Les places seront limitées et accessibles uniquement sur réservation, pour garantir la qualité de chaque moment partagé

– Voyage sonore, bio-respiration

– Massage découverte, réflexologie

– Yoga aérien, Yoga du rire

– Manger en conscience

– Danse parents/enfants, mouvement libre et créativité

Brunch

Lundi 17 novembre

9h-10h15 Yoga aérien

10h30-11h30 Yoga du rire

17h30-18h15 et 18h30-19h15 Bio respiration

Mardi 18 novembre

9h-9h40 Yoga aérien, réveil corporel en douceur

9h45-10h15 Olfactotherapie (suspendue) relaxation corporelle

17h45-18h45: atelier massage crânien

19h-20h découverte renforcement musculaire aérien

Mercredi 19 novembre

10h-10h45 et 11h-11h45 danse parents/enfants

14h-15h Sophro parents/enfants à partir de 5 ans

15h15-16h Yoga du rire enfant ou parents/enfants dès 8 ans

Jeudi 20 novembre

9h30-10h15: Yoga aérien prendre soin de son ventre (automassage et posture)

10h30-11h: Réflexo palmaire pour prendre soin de soi

14h-16h: Qu’est ce que l’alimentation ayurvédique ?

18h45-20h15: Sophrologie: réveiller le sommeil

Vendredi 21 novembre

10h-12h: Les Plantes pour l’hiver

17h45-18h15: Yoga aérien découverte

18h45-19h15 Voyage sonore

Samedi 22 novembre

9h-9h45 Yoga aérien découverte

10h-12h Géobiologie vivre bien dans un sain

15h-17h Mouvement libre et créativité

Dimanche 23 novembre

10h30 manger en conscience

11h40 le brunch de l’apiculteur

14h30-16h30 atelier apprendre à masser

17h30: Handpan relaxation sonore

Atelier en petit groupe de 5 à 6 personnes.

Prix libre à partir de 5€

Réservation obligatoire. .

Coiffure holistique 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 15 81 92

