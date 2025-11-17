Semaine du mieux-être Coiffure holistique Arbois
Semaine du mieux-être Coiffure holistique Arbois lundi 17 novembre 2025.
Semaine du mieux-être
Coiffure holistique 5 Avenue Pasteur Arbois Jura
Née de l’envie de vous offrir, en un seul lieu, la découverte de différentes approches qui vous veulent du bien, cette semaine vous invite à explorer, expérimenter et prendre soin de vous, mais surtout à oser.
En petits groupes et à des tarifs accessibles, chaque séance est pensée pour vous offrir une expérience riche et authentique.
Les places seront limitées et accessibles uniquement sur réservation, pour garantir la qualité de chaque moment partagé
– Voyage sonore, bio-respiration
– Massage découverte, réflexologie
– Yoga aérien, Yoga du rire
– Manger en conscience
– Danse parents/enfants, mouvement libre et créativité
Brunch
Lundi 17 novembre
9h-10h15 Yoga aérien
10h30-11h30 Yoga du rire
17h30-18h15 et 18h30-19h15 Bio respiration
Mardi 18 novembre
9h-9h40 Yoga aérien, réveil corporel en douceur
9h45-10h15 Olfactotherapie (suspendue) relaxation corporelle
17h45-18h45: atelier massage crânien
19h-20h découverte renforcement musculaire aérien
Mercredi 19 novembre
10h-10h45 et 11h-11h45 danse parents/enfants
14h-15h Sophro parents/enfants à partir de 5 ans
15h15-16h Yoga du rire enfant ou parents/enfants dès 8 ans
Jeudi 20 novembre
9h30-10h15: Yoga aérien prendre soin de son ventre (automassage et posture)
10h30-11h: Réflexo palmaire pour prendre soin de soi
14h-16h: Qu’est ce que l’alimentation ayurvédique ?
18h45-20h15: Sophrologie: réveiller le sommeil
Vendredi 21 novembre
10h-12h: Les Plantes pour l’hiver
17h45-18h15: Yoga aérien découverte
18h45-19h15 Voyage sonore
Samedi 22 novembre
9h-9h45 Yoga aérien découverte
10h-12h Géobiologie vivre bien dans un sain
15h-17h Mouvement libre et créativité
Dimanche 23 novembre
10h30 manger en conscience
11h40 le brunch de l’apiculteur
14h30-16h30 atelier apprendre à masser
17h30: Handpan relaxation sonore
Atelier en petit groupe de 5 à 6 personnes.
Prix libre à partir de 5€
Réservation obligatoire. .
Coiffure holistique 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 15 81 92
