SEMAINE DU NOUVEL AN CHINOIS Montpellier

SEMAINE DU NOUVEL AN CHINOIS

Route de Mende Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

Pour marquer la nouvelle année chinoise qui débutera le 17 février 2026 sous le signe du cheval, le département d’études chinoises de l’UMPV, en collaboration avec la Bibliothèque Atrium, organise une semaine riche d’activités et d’événements.

Pour marquer la nouvelle année chinoise qui débutera le 17 février 2026 sous le signe du cheval, le département d’études chinoises de l’UMPV, en collaboration avec la Bibliothèque Atrium, organise une semaine riche d’activités et d’événements.

Conçues et réalisées par les étudiants et les enseignants du département, ces manifestations, ouvertes à tous, invitent l’ensemble de la communauté universitaire ainsi que le grand public à se joindre à cette célébration festive.

PROGRAMME SEMAINE DU NOUVEL AN CHINOIS 2026

Lundi 16 février 2026

12h30-13h30 > Hall 3 Atrium > Atelier Qi Gong animé par Carole Thouvenin

13h30-14h30 > Salle Archipel 1 > Atelier calligraphie animé par Rachel Daveluy

15h00-16h00 > Auditorium > Conférénce Le nouvel an chinois dans la littérature chinoise contemporaine , Sophie Coursault UMPV Laboratoire ReSO

16h30-18h00 > Auditorium > Projection du documentaire Ombres Chinoises de Yi Cui (2016)

Permanences > Hall 1 Atrium de 11h30 à 15h00 > Jeu du memory

Mardi 17 février 2026

12h00-13h00 > Salle Archipel 1 > Atelier bracelets chinois animé par Li Xueling

13h00-14h00 > Salle Archipel 1 > Atelier Mah-Jong animé par Huang Ke

16h00-17h00 > Salle Jean Moulin > Spectacle des étudiants du département d’études chinoises

17h30-18h30 > Salle Jean Moulin > Spectacle des étudiants du département d’études chinoises

Permanences > Hall 1 Atrium de 12h00 à 15h30 > Votre nom en chinois

Mercredi 18 février 2026 (JPO)

10h00-11h00 > Salle Archipel 2 > Atelier origami animé par Rachel Daveluy

11h00-12h00 > Salle Archipel 2 > Atelier calligraphie animé par Rachel Daveluy

12h00-13h00 > Salle Archipel 2 > Atelier bracelets chinois animé par Li Xueling

13h00-14h00 > Salle Archipel 2 > Votre nom en chinois

14h00-15h00 > Salle Archipel 2 > Initiation à la langue chinoise animé par les étudiants MEEF

15h00-16h00 > Salle Archipel 2 > Initiation à la langue chinoise animé par les étudiants MEEF

Jeudi 19 février 2026

10h00-11h00 > Salle Archipel 1 > Atelier de calligraphie animée par Rachel Daveluy

11h00-12h00 > Salle Archipel 1 > Initiation à la langue chinoise animée par les étudiants MEEF

12h00-13h00 > Salle Archipel 1 > Initiation à la langue chinoise animée par les étudiants MEEF

15h00-16h00 > Auditorium > Conférence Le chinois en 1 heure , Frédérique Gilbank UMPV

16h30-17h30 > Auditorium > Conférence Les temps et les espaces du Chunyun La mobilité des Chinois pendant la Fête du Printemps , Huang Ke UMPV Laboratoire ReSO

18h00-18h30 > parvis d’ATRIUM > Danse du dragon Association Liu He Dao Kungfu

Permanences > Hall 1 Atrium de 12h00 à 15h00 > Atelier origami

Vendredi 20 février 2026

10h00-11h00 > Hall 3 Atrium > Atelier de Qi Gong animé par Carole Thouvenin

12h00-13h00 > Salle Archipel 1 > Atelier Bracelets chinois animé par Li Xueling

Permanences > Hall 1 Atrium de 12h00 à 15h00 > Votre signe astrologique chinois

Dernière mise à jour 26/01/2026 .

Route de Mende Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the Chinese New Year, which begins on February 17, 2026 under the sign of the horse, UMPV’s Chinese Studies Department, in collaboration with the Atrium Library, is organizing a week packed with activities and events.

L’événement SEMAINE DU NOUVEL AN CHINOIS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 OT MONTPELLIER