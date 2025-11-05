Semaine du récit Théâtre de l’Astronef Marseille 15e Arrondissement

Semaine du récit

Du 05/11 au 15/11/2025 tous les jours de 14h à 22h. Théâtre de l’Astronef 118 chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Depuis plusieurs années, le collectif Gena poursuit une recherche autour du théâtre du récit, ce langage scénique qui puise dans la parole intime pour raconter le monde.

Depuis plusieurs années, le collectif Gena poursuit une recherche autour du théâtre du récit, ce langage scénique qui puise dans la parole intime pour raconter le monde



Depuis plusieurs années, je poursuis une recherche autour du théâtre du récit, ce langage scénique qui puise dans la parole intime pour raconter le monde. J’aime cette idée qu’en donnant forme à nos histoires singulières, nous tissons un récit commun une mémoire partagée, un espace de pensée collective.



Le théâtre du récit est un lieu où la réalité se raconte au présent, sans décor de mensonge. Cette vitalité m’inspire un théâtre où les formes se réinventent sans cesse, où l’écriture et l’oralité, le corps et la parole s’inventent à chaque représentation.



Pour cette Semaine du Récit, j’ai réuni des artistes qui écrivent et interprètent leur propre histoire, des penseurs qui interrogent la mémoire et la transmission, ainsi que des ateliers ouverts à toutes et tous. Ensemble, nous explorerons comment le récit personnel devient un geste collectif, comment je devient nous



Julie Lucazeau .

Théâtre de l’Astronef 118 chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur collectifgenamediation@gmail.com

English :

For several years now, the Gena collective has been researching narrative theater, a stage language that draws on intimate words to tell the world’s story.

German :

Seit mehreren Jahren verfolgt das Kollektiv Gena eine Forschung rund um das Erzähltheater, diese szenische Sprache, die aus dem intimen Wort schöpft, um die Welt zu erzählen.

Italiano :

Da diversi anni il collettivo Gena è impegnato nella ricerca sul teatro di narrazione, un linguaggio scenico che si basa su parole intime per raccontare la storia del mondo.

Espanol :

Desde hace varios años, el colectivo Gena investiga el teatro narrativo, un lenguaje escénico que recurre a la palabra íntima para contar la historia del mundo.

L’événement Semaine du récit Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille