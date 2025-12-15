Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix Salle de Cinéma École La SATIS Aubagne

Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix

Vendredi 30 janvier 2026 de 10h à 18h. Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne Bouches-du-Rhône

Des ateliers, des conférences et des concerts pour découvrir différentes façons de chanter et de jouer avec sa voix. Venez chanter avec nous et faire vibrer vos cellules!

Au programme

10h Atelier vocal/conférence/concert Aubin Timsit

11h Au cœur de la voix Anne Dalmasso

12h Jeux vocaux Stéphanie Ibanez

13h Pause déjeuner

14h Atelier chant Judéo-espagnol avec Maria Zopounidis

15h Le son et la voix Présentation par élèves de seconde du lycée Joliot Curie d’Aubagne

16h Concert d’Aubin Timsit .

Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshops, lectures and concerts to discover different ways of singing and playing with your voice. Come and sing with us, and make your cells vibrate!

