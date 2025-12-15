Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix Salle de Cinéma École La SATIS Aubagne
Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix Salle de Cinéma École La SATIS Aubagne vendredi 30 janvier 2026.
Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix
Vendredi 30 janvier 2026 de 10h à 18h. Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30 18:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Des ateliers, des conférences et des concerts pour découvrir différentes façons de chanter et de jouer avec sa voix. Venez chanter avec nous et faire vibrer vos cellules!
Au programme
10h Atelier vocal/conférence/concert Aubin Timsit
11h Au cœur de la voix Anne Dalmasso
12h Jeux vocaux Stéphanie Ibanez
13h Pause déjeuner
14h Atelier chant Judéo-espagnol avec Maria Zopounidis
15h Le son et la voix Présentation par élèves de seconde du lycée Joliot Curie d’Aubagne
16h Concert d’Aubin Timsit .
Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops, lectures and concerts to discover different ways of singing and playing with your voice. Come and sing with us, and make your cells vibrate!
L’événement Semaine du son de l’Unesco- Journée Chants et voix Aubagne a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile