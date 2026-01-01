Semaine du son de l’Unesco, journée scientifique Salle de Conférences Batiment 3 Marseille 3e Arrondissement

Semaine du son de l’Unesco, journée scientifique

Jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 20h30. Salle de Conférences Batiment 3 3, Place Vitor Hugo Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-29 09:00:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

2026-01-29

Cette année une journée scientifique Son, Musique, Cerveau et Mémoire est organisé à Marseille par la Semaine du son de l’Unesco 2026 un événement gratuit de conférences, concerts et ateliers.

Journée scientifique Son, Musique, Cerveau et Mémoire



Des ateliers, des conférences et des tables rondes en présence de scientifiques spécialistes, pour découvrir comment nous percevons, interprétons et mémorisons les sons.



Et des concerts pour expérimenter les bienfaits de la musique sur le cerveau…







Programme prévisionnel



9h-11h Ateliers et démonstations du Laboratoire PRISM



11h Mylène Pardoen Reconstruction de paysages sonores et mémoires d’ambiances sonores.



12h Pause déjeuner



13h Concert Nenia Ira, un projet fondé par Elio Nardini, qui revisite la notion de “musiques populaires” en frayant son chemin entre traditions, paysages électroniques et chansons pop.



14h Benjamin Morillon Les rythmes moteurs et leur pertinence pour la perception auditive et musicale.



15 Paul Best Origines évolutives de la musicalité



15h40 Stéphanie Ibanez Rôle de l’apprentissage de la Transe Cognitive Auto-induite sur la voix des enseignants.



16h 15 Pause Musicale (Jam session)



18h Hervé Platel Conférence plénière La musique pour stimuler et soigner la mémoire ?



19h30 CHŒUR NOMADE (ex-chœur du Centaure),direction Julie AVRIL, un chœur amateur mixte de chants polyphoniques du pourtour méditerranéen et de plus lointaines contrées (https://accordsouverts.fr/musique-chant-flute/).







Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles



Tarif Gratuit Participation libre et éclairée pour les concerts. .

Salle de Conférences Batiment 3 3, Place Vitor Hugo Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur alice.guyon@univ-amu.fr

English :

This year, the Unesco 2026 Sound Week is organizing a scientific day in Marseille entitled Sound, Music, Brain and Memory : a free event featuring lectures, concerts and workshops.

