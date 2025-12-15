Semaine du son de l’Unesco- Journée Sons et Soins Espace des Libertés Aubagne

Semaine du son de l’Unesco- Journée Sons et Soins

Mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 18h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Des ateliers, des conférences et des concerts pour découvrir différentes façons de se soigner avec le son. Venez en faire l’expérience par vous mêmes et vous immerger dans ces concerts insolites !

Aurélie Entringer MetaSol/ Altiste Exploratrice du Son Musique & Vibration conférence/concert

Julie Avril Accords Ouverts/ Chanteuse, flûtiste traversière, comédienne, poète, pédagogue de la voix. Onction sonore (concert et conférence)

Joël Berthelot/ Sonothérapeute Artiste chanteur Multi-instrumentiste bain sonore.

Lisa Magrini/ Soliste Professeur de chant Coach vocal Atelier vocal -

Pierre-Naïm Fievet/ Sonothérapeute Artiste chanteur Multi-instrumentiste Coach Vocal Yoga du son

Sayan/ Khöömiich Transmetteur du chant diphonique Mongol et Touva Atelier de chant diphonique.

Sophie Cours/ Sonothérapeute Facilitatrice Gardienne du tambour chamanique Conférence et atelier.

Tavalan barry/ Coloriste Sonore Sans Frontières — ock, latino, zouk, calipso, world music Conférence et atelier.

Stand de présentation de Volute, atelier de lutherie avec Marcello Zerilli, Maître luthier .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshops, lectures and concerts to discover different ways of healing with sound. Come and experience for yourself, and immerse yourself in these unusual concerts!

