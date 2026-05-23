Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès
Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès lundi 1 juin 2026.
Arès
Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert
mur du stade Christian Raymond Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-01
Cette cinquième édition de la semaine du Street Art clôture ce projet avec la réalisation d’une fresque monumentale. Un groupe de dix artistes sera ouvert à la rencontre et aux échanges avec les habitants curieux d’observer l’avancée de cette œuvre unique.
Tout public Gratuit. .
mur du stade Christian Raymond Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 18 01 65 mediationculturelle@ville-ares.fr
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English : Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert
L’événement Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert Arès a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme d’Arès
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