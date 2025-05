Semaine du temps de l’enfant : Bouge pour ta santé ! – place Jean Zay Acigné, 14 mai 2025, Acigné.

Cet évènement a pour objectif de mettre en avant l’activité physique et sportive et les mobilités activités pour lutter contre la sédentarité des enfants.

Cette semaine dédiée aux enfants portera sur le thème “Bouger pour ta santé“sujet dont l’objectif principal est de contribuer, préserver et développer le capital santé dès le plus jeune âge : activité physique et sportive, alimentation, sommeil, transports actifs et doux tels que la marche, le vélo, … Un temps fort se déroulera le mercredi 14 mai de 14h à 18h au complexe sportif du Chevré avec de nombreuses animations gratuites.

Seront présents notamment la Maison du vélo mobile et les associations partenaires : La petite Rennes (atelier d’autoréparation de vélo), Roazhon Mobility (Piste Ludo éducative), Rayons d’action (Marquage bicycode).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-14T18:00:00.000+02:00

place Jean Zay Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine