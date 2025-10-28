Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Armor Cani Evasion Armor Cani Evasion Quemper-Guézennec
Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Armor Cani Evasion
Armor Cani Evasion Quemper-Guézennec
mardi 28 octobre 2025.
Armor Cani Evasion
1 Kerbleust
Quemper-Guézennec
Côtes-d'Armor
Début : 2025-10-28 10:00:00
fin : 2025-10-28 11:30:00
2025-10-28
Venez découvrir cette activité pédagogique que propose Renan et sa meute, en famille ou entres amis au cœur du Trégor. Renan vous propose une visite ludique pour apprendre à approcher un chien que l’on ne connaît pas, connaître les 5 besoins d’un chien et enfin découvrir les différentes races de chien de traineau et leurs histoires. A partir de 6 ans. 4 participants minimum. .
Armor Cani Evasion 1 Kerbleust Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89
