Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Atelier de Girouettes Atelier de Girouettes Pontrieux

Atelier de Girouettes 30 Rue du Port Pontrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Assistez à la démonstration de l’utilisation d’un pantographe qui permet le découpage des formes dans les plaques de métal et l’utilisation d’un tour à repousser pour fabriquer les boules en cuivre. A partir de 12 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). 6 inscrits minimum pour que la visite ait lieu. Durée de la visite 45 min. Plusieurs créneaux 14h ou 15h. .

Atelier de Girouettes 30 Rue du Port Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

