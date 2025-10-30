Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Biscuiterie Ménou Biscuiterie Ménou Plougonver

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Participez à un atelier où vous apprendrez à faire votre propre pain et les apprentis boulangers repartiront avec leur pain. Après votre atelier, partez à la découverte du musée du Moulin à vent au four à pains, en passant par toutes les scénographies qui mettent en valeur les commerces d’autrefois forgerons, garages, dentelière, fabricant de bougie, cordonniers… Durée de l’atelier 2h. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

