Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Chocolaterie 105° Chocolaterie 105° Pontrieux

Chocolaterie 105° 16 Rue Saint-Yves Pontrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

105° est une confiserie-chocolaterie artisanale. L’atelier de fabrication est accolé à la boutique. On y travaille le chocolat et les confiseries dans la tradition avec le souci d’authenticité et de qualité gustative. C’est l’expression d’une passion ! La boutique, dans son décor préservé d’ancienne pharmacie ne nuit pas au plaisir de la visite. Daniel vous expliquera les ficelles de son métier de confiseur-chocolatier. Vous aurez également le plaisir d’avoir une dégustation de ces bons produits. Durée de la visite de 30 à 45 min. .

Chocolaterie 105° 16 Rue Saint-Yves Pontrieux 22260 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

