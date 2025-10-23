Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Chocolaterie Eouzan Chocolaterie Eouzan Paimpol

Chocolaterie Eouzan 23 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Passionné par le chocolat, Alan Eouzan cultive la création de ces gourmandises comme un art ! Tous les chocolats et les friandises sont élaborés en boutique, afin de garantir des produits artisanaux uniques, réalisés avec passion. Découvrez le monde du chocolat et les secrets de fabrication. Visitez l’atelier de fabrication avec une présentation et une dégustation de chocolat. Passage en boutique en fin de visite pour les intéressés. Durée de la visite 30 à 45 min. .

Chocolaterie Eouzan 23 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

