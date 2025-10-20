Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Dalmard Marine Quai de Kernoa Paimpol

Quai de Kernoa Dalmard Marine Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20 15:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Dalmard Marine est un fabricant et distributeur de textile marin. L’entreprise familiale existe depuis 1922 et la marque est distribuée dans plus de 200 points de ventes en France et dans le monde. Dalmard Marine met un point d’honneur quant à la qualité et à la provenance de ses produits, elle est également engagée en faveur d’une mode plus responsable. Assistez à une visite guidée d’atelier et immergez-vous dans la maison Dalmard Marine histoire, transformation et personnalisation textile. Durée de la visite 1h. .

Quai de Kernoa Dalmard Marine Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

L’événement Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Dalmard Marine Paimpol a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol