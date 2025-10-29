Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Dolmen Manufacture Dolmen Manufacture Pabu

Dolmen Manufacture 34 Chemin du Rucaer Pabu

29 octobre 2025 14:00:00

29 octobre 2025

Dolmen conçoit des vêtements en coopération avec ses clients grâce à son activité de modélisme informatisé. Assistez à une visite guidée de l’entreprise bretonne. Au programme découverte de la fabrication de vêtements depuis les rouleaux de tissus jusqu’aux finitions, la broderie… Les visiteurs pourront visiter l’atelier et voir travailler des ouvrières dans les métiers de la couture, mais aussi des robots de coupe et de broderie. Possibilité d’acheter des vêtements ou accessoires à prix d’usine. Durée de la visite 45 min. .

Dolmen Manufacture 34 Chemin du Rucaer Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

