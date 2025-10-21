Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Ferme florale Bokedenn Ferme Florale Bokedenn Bourbriac

Ferme Florale Bokedenn 4 An Onnennoù Bourbriac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21

Assistez à une visite guidée de la ferme florale animée par Isabelle. Venez découvrir Bokedenn une ferme florale inscrite dans le courant de la « show flower » qui entend prendre le contrepied de la production et de la distribution mondialisée de fleurs coupées, à l’impact environnemental important. En parcourant le site vous apprendrez comment fonctionne l’exploitation (culture, récolte, confection de bouquets, circuit de commercialisation…). Durée de l’atelier 1h. Ateliers en supplément et sur demande possible à la suite. .

Ferme Florale Bokedenn 4 An Onnennoù Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

