Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Gaec An Awen Lieu-dit Goasorgant Kermoroc’h

Lieu-dit Goasorgant Gaec An Awen Kermoroc’h Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

2025-10-25

Productrice de tisanes, Julia vous propose un atelier autour des plantes de l’hiver. Vous apprendrez les propriétés des plantes et comment les associer pour créer votre propre mélange. Chacun repartira avec sa tisane sur-mesure !

– Ateliers à partir de 12 ans.

Pensez à prendre une balance de cuisine avec vous pour l’atelier.. Durée de l’atelier 2h. .

Lieu-dit Goasorgant Gaec An Awen Kermoroc’h 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

L’événement Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Gaec An Awen Kermoroc’h a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol