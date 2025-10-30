Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Huîtres Lemoigne Huîtres Lemoigne Ploubazlanec

Huîtres Lemoigne 1 Rue du Port Pors Éven Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 10:30:00

A travers la visite de l’établissement Lemoigne, découvrez l’ostréiculture. Le producteur d’huîtres vous fera découvrir l’atelier de production. Et pour le plus grand bonheur des gourmands, curieux ou amateurs dégustation d’huîtres en fin de visite ! Rendez-vous à Pors Even à Ploubazlanec (22620). Durée de la visite 1h. Deux créneaux 11h30 et 15h30. .

Huîtres Lemoigne 1 Rue du Port Pors Éven Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

