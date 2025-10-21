Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire La P’tite Ferronnière La P’tite Ferronnière Paimpol

La P'tite Ferronnière 19 Rue du Général Leclerc Paimpol Côtes-d'Armor

2025-10-21 10:30:00

2025-10-21

2025-10-21

La P’tite Ferronnière vous accueille dans son atelier de ferronnerie. Lors de cette visite, elle présentera son parcours, sa manière de travailler (outils, matériaux) ainsi que ses techniques. Une courte démonstration sera proposée afin de comprendre les gestes au quotidien d’une ferronnière d’art. Cette visite durera environ 30 minutes, avec éventuellement des questions puis vous pourrez découvrir les créations et les sculptures dans le show room. .

+33 2 96 43 73 89

