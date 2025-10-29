Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les amis de Ruth Paimpol

Capitainerie du port, quai neuf Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 14:00:00

2025-10-29

Assistez à une visite guidée d’un voilier, construit en Suède en 1914, de 30/45 minutes, par les bénévoles de l’association. ! 2 participants minimum. Plusieurs créneaux 14h, 15h, 16h et 17h .

Capitainerie du port, quai neuf Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne

