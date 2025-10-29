Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les amis de Ruth Paimpol
Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les amis de Ruth Paimpol mercredi 29 octobre 2025.
Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les amis de Ruth
Capitainerie du port, quai neuf Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Assistez à une visite guidée d’un voilier, construit en Suède en 1914, de 30/45 minutes, par les bénévoles de l’association. ! 2 participants minimum. Plusieurs créneaux 14h, 15h, 16h et 17h .
Capitainerie du port, quai neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les amis de Ruth Paimpol a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol