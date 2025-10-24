Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Les Chevaux du Coat Chevaux du Coat Plourivo

Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 11:00:00

fin : 2025-10-24 12:15:00

2025-10-24

A 5 minutes de Paimpol, équitation de loisirs pour tous à partir de 3 ans. L’équipe vous accueille dans un site exceptionnel entre forêt et rivière. Poneys, chevaux et ânes vivent sur des prairies naturelles. Balades, voltige, approche relationnelle avec les chevaux. A votre arrivée, bénéficier d’une boisson d’accueil le temps de présenter la visite suivi d’un temps de présentation avec le troupeau de chevaux et d’un temps de massage avec les chevaux. A partir de 2 ans. Durée de la visite 1h15. .

Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 83 16

