Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire PLGX (ALG 3D Nauticademy) PLGX à la MDE Paimpol

PLGX à la MDE 2 Rue du Capitaine Henri de Mauduit Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

Arthur Le Grel est spécialisé dans la réalisation d’objets en impression 3D ! Grâces à ses machines, il peut fabriquer toutes sortes de pièces à l’unité ou en petites séries avec un faible impact sur l’environnement car la grande majorité de la matière utilisée pour ses réalisations est à base d’amidon de maïs acheté localement. Immergez-vous dans son atelier. Plusieurs créneaux de visites: 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Durée de la visite: de 30 minutes à 1h . .

PLGX à la MDE 2 Rue du Capitaine Henri de Mauduit Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 83 16

