Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Sidonie & Compagnie Sidonie & Compagnie Guingamp

Sidonie & Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

En fonction des saisons, Charlotte notre naturopathe maison soumet des idées de produits intéressants nutritionnellement, on en discute, on cherche un producteur local et on le propose à nos convives…. Nous vous proposons de suivre cette démarche avec l’exemple de la spiruline ! Charlotte fera une introduction sur les propriété de la spiruline et une productrice locale expliquera son activité et présentera ses produits puis vous proposerai 2 recettes recettes simples, seines et savoureuses ! 4 participants minimum .

Sidonie & Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

