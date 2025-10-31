Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Sooninfo Sooninfo ZA du Nenes Louargat

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Sooninfo Sooninfo ZA du Nenes Louargat vendredi 31 octobre 2025.

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Sooninfo

Sooninfo ZA du Nenes Lieu-dit Nenes Caer Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Découvrez les coulisses d’une entreprise de matériel informatique, dépannage & maintenance des réseaux, vidéo surveillance et téléphonie. Notre atelier dédié à la préparation des matériels, leur dépannage, mais aussi un très grand espace dédié à la revalorisation des matériels informatiques. Nous sommes profondément engagés dans le recyclage et le reconditionnement du matériel informatique, afin de rendre le secteur informatique plus pérenne, mais aussi accessible à tous. Plusieurs créneaux: 10h , 14h et 15h. 2 participants minimum. .

Sooninfo ZA du Nenes Lieu-dit Nenes Caer Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Sooninfo Louargat a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol