Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Vedettes de Bréhat Route de l'Embarcadère Ploubazlanec mercredi 22 octobre 2025.

Début : 2025-10-22 10:00:00

A l’occasion de la semaine du tourisme économique, l’équipage des Vedettes de Bréhat se fera un plaisir de vous faire visiter le bateau où vous pourrez vous faufiler dans tous les recoins, notamment ceux interdit d’accès d’ordinaire (les machines, le poste de navigation…) et de partager avec vous son métier. Plusieurs créneaux 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15, 15h et 15h45. .

