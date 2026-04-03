[Semaine du Tourisme] Le DOUDOU HOTEL **** à La Saline les Bains vous accueille pour un restaurant Ephémère !, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul

[Semaine du Tourisme] Le DOUDOU HOTEL **** à La Saline les Bains vous accueille pour un restaurant Ephémère ! Vendredi 3 avril, 09h00 Saint-Paul – Agence L’EPERON La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T07:00:00+02:00 – 2026-04-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T07:00:00+02:00 – 2026-04-03T11:00:00+02:00

Une nouvelle action avec l’UMIH aura lieu dans un magnifique Hôtel 4 étoiles à La Saline Les Bains ! Cet événement est à destination d’un public qui souhaite découvrir les métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Une formule innovante, et nous l’espérons inspirante : L’hôtellerie éphémère qui vous emmènera peut-être vers votre futur emploi en cuisine, en salle et bar !

Des temps forts Matin : consacrée à la préparation du repas. Vous êtes accueilli et pris en charge par les salariés du re

Saint-Paul – Agence L’EPERON 97434 Saint-Paul Saint-Paul 97434 Grand Fond La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/625604 »}]

Une nouvelle action avec l’UMIH aura lieu dans un magnifique Hôtel 4 étoiles à La Saline Les Bains ! La semaine du Tourisme #TousEnImmersion