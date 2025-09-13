Semaine du Vin Nouveau Cave des Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Cave des Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-19 12:30:00

2025-09-13

Les Vignerons des Terres Secrètes vous invitent à célébrer une tradition aussi rare que gourmande la Semaine du Vin Nouveau à Prissé.

Mais qu’est-ce que le vin nouveau ? C’est le tout premier jus de la vendange, fraîchement pressé et encore en cours de fermentation. Trouble, sucré, parfois légèrement pétillant, il exprime la pureté du fruit et la magie des vendanges. Boisson saisonnière par excellence, il ne se conserve que quelques jours voilà pourquoi on le dit éphémère. Et cette année encore, nous sommes fiers de le partager avec vous, petits et grands, au prix de 5 € la bouteille.

Tout au long de la semaine, venez comprendre la genèse du vin grâce à des animations ludiques et pédagogiques

Ateliers découverte du cépage au verre, comment la vigne se cultive et comment le raisin devient vin.

Jeux sensoriels loto des odeurs et expériences interactives pour éveiller vos sens.

Dégustations comparatives tête de cuvée et fin de presse pour mieux saisir la richesse du travail de vinification.

Cette semaine est aussi l’occasion de plonger dans l’histoire autrefois, le vin nouveau était goûté au chai pour évaluer la récolte, puis servi dans les auberges des villes pour prolonger le lien entre terroir et convivialité. Aujourd’hui, rares sont les caves qui maintiennent cette tradition. Chez nous, nous sommes fiers de la faire perdurer et de l’ouvrir à tous dans une ambiance simple, joyeuse et chaleureuse.

Vente de vin nouveau

Entrée libre activités et ateliers gratuits.

Un rendez-vous gourmand et convivial à ne pas manquer pour vivre, ensemble, la première étape du vin que nous aimons tant partager. .

Cave des Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 64 89 boutique@terres-secretes.fr

