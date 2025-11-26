Semaine EJA chante et joue en makaton Saumur

Semaine EJA chante et joue en makaton Saumur mercredi 26 novembre 2025.

Semaine EJA chante et joue en makaton

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-26 10:30:00

fin : 2025-11-26 11:00:00

2025-11-26

Le réseau l’imagin’R…un réseau plus inclusif !

Les trois médiathèques du réseau ont développé une offre de lecture à destination du public jeunesse en situation de handicap. Ce fonds EJA (Edition Jeunesse Accessible) propose des livres adaptés aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap ou en difficulté de lecture polices adaptées, livres tact-illustrés, livres FALC (Facile à Lire et à Comprendre), livres en LSF, livres makaton…

Un temps convivial pour communiquer et découvrir le Makaton autour de comptines, histoires et jeux.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 26 novembre 2025 de 10h30 à 11h. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

