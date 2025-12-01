Semaine Erdre vivante : animations et débats Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-01 00:00 –

Gratuit : non Inscription recommandée. Gratuit sauf balade en kayak : 5 €. Tout public

À partir du constat de la qualité dégradée de l’eau de l’Erdre, la Fédération des amis de l’Erdre et plusieurs associations partenaires organisent une semaine d’événements et de mobilisations, autour du bassin versant de l’Erdre, au cœur des sujets environnementaux et de développement durable et ouvrent des espaces de discussions, d’échanges et de débats.Mardi 2 décembre????19h-21h : Apéro de la biodiversité par la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre. Tiers lieu Quai des Possibles, place Jean-Monnet à Sucé-sur-Erdre????À 14h, puis 15h15 : Visite d’une frayère à brochets par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Prévoir tenue adaptée pour extérieur et bottes. Le Bignon, La Chapelle-sur-ErdreMercredi 3 décembre????De 14h à 17h : Observation des oiseaux à l’île de Mazerolles par la Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique. Tout public. Prévoir tenue adaptée pour extérieur et bottes. Île de Mazerolles à Sucé-sur-Erdre.????De 19h à 21h : Animations sur les cycles de l’eau, par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Tiers lieu Quai des Possibles, place Jean-Monnet à Sucé-sur-Erdre.Jeudi 4 décembre????De 14h à 17hBalade naturaliste en kayak, sur Erdre et Gesvres, par le NACK et la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre. Tout public (nageur obligatoire), prévoir équipement adapté pour l’eau. Base Nautique Municipale de Nantes, route de la Jonelière à La Chapelle-sur-Erdre. Participation : 5 €.????De 19h à 21h : Animation Sur les traces du castor et enquête en milieu aquatique, par Bretagne Vivante 44 et la Fédération des Ami·e·s de l’Erdre. Salle Balavoine, 22 rue de la rivière à La Chapelle-sur-Erdre.Vendredi 5 décembreColloque Erdre vivante, à la Manufacture de Nantes.Samedi 6 décembre????De 10h30 à 12h30 : Ramassage de déchets sur l’Erdre avec la Toue de Nantes, par CLEAN. Embarquement quai Malakoff Gare sud, Nantes.????De 14h à 16h : Inauguration de bacs à déchets sauvages avec la Toue de Nantes, par CLEAN. Embarquement quai Malakoff Gare sud, Nantes.????De 15h à 17h : Baignade VivanteVenez supporter les nageurs de l’Erdre Vivante Nage autour de l’île Versailles, par Swim for Planet et NACK CVAN. Cale de mise à l’eau, quai de Versailles, Nantes. Pas d’inscriptionRetrouvez tout le programme sur la page Facebook de la Fédération des Amis et Amies de l’Erdre ou sur le site internet de l’association.Inscription recommandée

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

