Semaine Erdre vivante : animations et débats Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 00:00 –

Gratuit : oui Inscription recommandée Tout public

À partir du constat de la qualité dégradée de l’eau de l’Erdre, la Fédération des amis de l’Erdre et plusieurs associations partenaires organisent une semaine d’événements et de mobilisations, autour du bassin versant de l’Erdre, au cœur des sujets environnementaux et de développement durable et ouvrent des espaces de discussions, d’échanges et de débats.Retrouvez tout le programme sur la page Facebook de la Fédération des Amis et Amies de l’Erdre ou sur le site internet de l’association.Inscription recommandée

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

