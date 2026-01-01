Semaine Escapade aux Antilles à La Cave Rambault Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Saint-Pierre-Montlimart, Montrevault-sur-Èvre, Maine-et-Loire
20 janvier 2026, 10:00
24 janvier 2026, 12:30
2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24
Du 19 au 24 janvier, rendez-vous à La Cave Rambault à l’occasion de la semaine antillaise !
Dégustation gratuite de rhums (remise de 10% sur une sélection)
Menu sur place et à emporter
Burgers des îles
Tapas
Cocktail des îles .
Contact: +33 2 41 49 09 98, contact@cave-rambault.fr
