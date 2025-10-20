Semaine espagnole à la MPT Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud
Semaine espagnole à la MPT
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-22
2025-10-20
L’Espagne à portée de main ! Olga, jeune espagnole en service civique européen vous fait découvrir son pays, sa langue, sa culture et sa cuisine ! Du 20 au 22 octobre mettez-vous à l’heure espagnole !
Inscription indispensable via le formulaire. .
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 contact@mptstaubin79.fr
