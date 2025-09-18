Semaine euréopéenne du développement durable 2025 Chartres

Semaine euréopéenne du développement durable 2025 Chartres jeudi 18 septembre 2025.

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Début : 2025-09-18

fin : 2025-10-08

2025-09-18

Du 18 septembre au 8 octobre 2025, Chartres Métropole participe à la Semaine Européenne du Développement Durable et organise de nombreuses animations.

Cette année aussi Chartres métropole s’engage pour le développement durable et propose de nombreuses animations pour fédérer habitants, entreprises, associations. Balades guidées à pied ou à vélo, visites de grands équipements du territoire, projections de films… Inscrivez-vous pour participer aux animations pour échangez et comprendre les enjeux du développement durable dans une dynamique collective. .

English :

From September 18 to October 8, 2025, Chartres Métropole is taking part in the European Week for Sustainable Development, with a wide range of events.

German :

Vom 18. September bis zum 8. Oktober 2025 nimmt Chartres Métropole an der Europäischen Woche der nachhaltigen Entwicklung teil und organisiert zahlreiche Veranstaltungen.

Italiano :

Dal 18 settembre all’8 ottobre 2025, Chartres Métropole partecipa alla Settimana europea per lo sviluppo sostenibile e organizza una vasta gamma di eventi.

Espanol :

Del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2025, Chartres Métropole participa en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible y organiza numerosos actos.

