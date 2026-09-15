Informations pratiques

Angoulême

Semaine Européenne de la mobilité

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-16

Chaque année, du 16 au 22 septembre, GrandAngoulême s’engage dans la Semaine européenne de la mobilité, une initiative portée à l’échelle internationale visant à promouvoir des modes de déplacement plus durables.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60

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English :

Every year, from September 16 to 22, GrandAngoulême participates in European Mobility Week, an international initiative aimed at promoting more sustainable modes of transportation.

L’événement Semaine Européenne de la mobilité Angoulême a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême