Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg
Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg mercredi 17 septembre 2025.
Semaine Européenne de la Mobilité
1 rue principal Bassemberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-17 08:00:00
fin : 2025-09-17 12:00:00
Date(s) :
2025-09-17
La Communauté de Communes de la Vallée de Villé s’associe à la Semaine européenne de la mobilité pour encourager les déplacements plus durables et respectueux de l’environnement.
Au programme
– Atelier de réparation vélo avec le Repair’Café
– Stand d’information des services de la Communauté de Communes
– Réduire l’autosolisme avec Citiz 0 .
1 rue principal Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 91 65 contact@valleedeville.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé