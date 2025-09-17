Semaine Européenne de la Mobilité Bassemberg

Semaine Européenne de la Mobilité

1 rue principal Bassemberg Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-17 08:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

La Communauté de Communes de la Vallée de Villé s’associe à la Semaine européenne de la mobilité pour encourager les déplacements plus durables et respectueux de l’environnement.

Au programme

– Atelier de réparation vélo avec le Repair’Café

– Stand d’information des services de la Communauté de Communes

– Réduire l’autosolisme avec Citiz 0 .

1 rue principal Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 91 65 contact@valleedeville.fr

