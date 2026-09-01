Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Cap Caval » Plomeur
dimanche 20 septembre 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Cap Caval »
Rue Louis Méhu Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes du Pays bigouden sud invite ses habitants à découvrir les alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, et autres solution à travers des animations, défis et temps de sensibilisation.
Des champs jusqu’aux plages en passant par plusieurs sites mégalithiques (menhirs, dolmens), vous découvrirez à la fois l’arrière-pays bigouden et des vues uniques sur la Baie d’Audierne.
Distance : 15,8 km.
Sans inscription.
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et recommandé pour les plus grands. .
Rue Louis Méhu Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Cap Caval » Plomeur a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plomeur (Finistère)
- Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Tréminou Plomeur 19 septembre 2026
- Troc et puces Plomeur 20 septembre 2026
- Randonnée Audax 25 km Salle polyvalente Plomeur 27 septembre 2026
- Grand Pardon dess sonneurs Plomeur 27 septembre 2026
- Humour Tony Lumbroso Plomeur 18 octobre 2026