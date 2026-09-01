Informations pratiques

Plomeur

Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Cap Caval »

Rue Louis Méhu Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes du Pays bigouden sud invite ses habitants à découvrir les alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, et autres solution à travers des animations, défis et temps de sensibilisation.

Des champs jusqu’aux plages en passant par plusieurs sites mégalithiques (menhirs, dolmens), vous découvrirez à la fois l’arrière-pays bigouden et des vues uniques sur la Baie d’Audierne.

Distance : 15,8 km.

Sans inscription.

Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et recommandé pour les plus grands. .

Rue Louis Méhu Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42

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English :

L’événement Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Cap Caval » Plomeur a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Destination Pays Bigouden