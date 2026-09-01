Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Tro Enez » Île-Tudy
samedi 19 septembre 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Tro Enez »
Rue des Roitelets Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes du Pays bigouden sud invite ses habitants à découvrir les alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, et autres solution à travers des animations, défis et temps de sensibilisation.
À travers la boucle vélo « Tro Enez » encadrée par Kernavélo, parcourez les ruelles étroites chargées d’histoire pour y découvrir les maisons de pêcheurs traditionnelles, les anciennes conserveries et les lieux de vie.
Distance : 6,5 km.
Sans inscription.
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et recommandé pour les plus grands. .
Rue des Roitelets Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42
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English :
L’événement Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Tro Enez » Île-Tudy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden
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