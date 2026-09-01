Informations pratiques

Île-Tudy

Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Tro Enez »

Rue des Roitelets Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes du Pays bigouden sud invite ses habitants à découvrir les alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, et autres solution à travers des animations, défis et temps de sensibilisation.

À travers la boucle vélo « Tro Enez » encadrée par Kernavélo, parcourez les ruelles étroites chargées d’histoire pour y découvrir les maisons de pêcheurs traditionnelles, les anciennes conserveries et les lieux de vie.

Distance : 6,5 km.

Sans inscription.

Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et recommandé pour les plus grands. .

Rue des Roitelets Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42

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English :

L’événement Semaine européenne de la mobilité – Boucle vélo « Tro Enez » Île-Tudy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden