SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ PARTOUT EN VOLVESTRE Carbonne

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ PARTOUT EN VOLVESTRE Carbonne mardi 16 septembre 2025.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

PARTOUT EN VOLVESTRE 34 Avenue de Toulouse Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-16

Découvrez toute la semaine du 16 au 22 septembre des animations sur les mobilités douces à Carbonne, Montesquieu-Volvestre et Salles-sur-Garonne !

Organisée par la communauté-de-communes du Volvestre et ses partenaires .

PARTOUT EN VOLVESTRE 34 Avenue de Toulouse Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 70 mobilites@cc-volvestre.fr

English :

All week long from September 16th to 22nd, Carbonne, Montesquieu-Volvestre and Salles-sur-Garonne will be hosting a range of events on the theme of soft mobility!

German :

Entdecken Sie die ganze Woche vom 16. bis 22. September Animationen zum Thema sanfte Mobilität in Carbonne, Montesquieu-Volvestre und Salles-sur-Garonne!

Italiano :

Per tutta la settimana dal 16 al 22 settembre, Carbonne, Montesquieu-Volvestre e Salles-sur-Garonne ospiteranno una serie di eventi sulla mobilità dolce!

Espanol :

Durante toda la semana del 16 al 22 de septiembre, Carbonne, Montesquieu-Volvestre y Salles-sur-Garonne acogerán diversos actos en torno a la movilidad blanda

L’événement SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ Carbonne a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE