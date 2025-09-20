Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P’tit boîte Place de la République Pont-l’Abbé

Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P'tit boîte Place de la République Pont-l'Abbé samedi 20 septembre 2025.

Place de la République Au marché Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

– Atelier de remise en selle en partenariat avec Kernavélo.

Sur inscritpion par mail j.fontaine@ccpbs.fr

– Atelier recyclette par la recyclerie de 10h à 13h

– Vente de vélo avec Label à faire et La recyclerie .

Place de la République Au marché Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 84 51 12 83

