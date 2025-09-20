Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P’tit boîte Place de la République Pont-l’Abbé
Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P’tit boîte Place de la République Pont-l’Abbé samedi 20 septembre 2025.
Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P’tit boîte
Place de la République Au marché Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
– Atelier de remise en selle en partenariat avec Kernavélo.
Sur inscritpion par mail j.fontaine@ccpbs.fr
– Atelier recyclette par la recyclerie de 10h à 13h
– Vente de vélo avec Label à faire et La recyclerie .
Place de la République Au marché Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 84 51 12 83
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine Européenne de la mobilité Journée de la mobilité à la recyclerie la P’tit boîte Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Destination Pays Bigouden