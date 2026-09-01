Semaine européenne de la mobilité – Journée de la mobilité pour tous Treffiagat
samedi 19 septembre 2026 · Treffiagat
Informations pratiques
Treffiagat
Semaine européenne de la mobilité – Journée de la mobilité pour tous
Route du Grand Large Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes du Pays bigouden sud invite ses habitants à découvrir les alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo, covoiturage, transports en commun, et autres solution à travers des animations, défis et temps de sensibilisation.
Rendez-vous à l’Espace sportif du Merlot pour la Journée de la mobilité pour tous.
– 11h à 12h30 : Balade inclusive à vélo (distance 22 km).
– 14h à 16h : Initiations et démonstrations de handbikes et basket, avec l’association Handisport Cornouaille Quimper.
– 14h à 16h : Stands de sensibilisation et d’information aux mobilités durables.
– 14h à 17h : Parcours vélo enfant au terrain du galochodrome. Penser à apporter son vélo ou sa draisienne.
Encadré par Kernavélo.
Sans inscription.
Pour le vélo, port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et recommandé pour les plus grands. .
Route du Grand Large Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42
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English :
L’événement Semaine européenne de la mobilité – Journée de la mobilité pour tous Treffiagat a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Destination Pays Bigouden
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