Informations pratiques

Penmarch

Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables

Rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Animé par la communauté de communes du Pays bigouden sud.

Son but est d’encourager les citoyens à questionner sur leurs déplacements et à changer leur comportement au profit de la mobilité active individuelle, plus respectueuses de l’environnement. .

Rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42

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English :

L’événement Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables Penmarch a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden