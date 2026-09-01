Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables Penmarch
vendredi 18 septembre 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables
Rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Animé par la communauté de communes du Pays bigouden sud.
Son but est d’encourager les citoyens à questionner sur leurs déplacements et à changer leur comportement au profit de la mobilité active individuelle, plus respectueuses de l’environnement. .
Rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 87 14 42
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English :
L’événement Semaine Européenne de la mobilité – Sensibilisation et information aux mobilités durables Penmarch a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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