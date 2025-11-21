Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2025 Crozon

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2025

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2025 le programme des animations

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est une initiative de sensibilisation menée à l’échelle européenne. Elle se déroulera cette année du 21 au 30 novembre.

Son objectif est de promouvoir des actions concrètes pour

– Réduire la quantité de déchets générée ;

– Encourager des pratiques de consommation responsable.

Dans ce cadre, de nombreuses animations sont organisées par la Communauté de Communes sur le territoire.

Le 21/11/2025 à 18h Ciné débat avec Bigger than us, un film documentaire de Flore Vasseur Cinéma le Rex, à Crozon

Bigger than us est un documentaire de cinéma tourné dans sept pays, sur les défis les plus cruciaux de notre époque et l’engagement de sept jeunes activistes pour sauver la vie et la dignité dans leur communauté. C’est une ode à notre monde, sa beauté, et à notre jeunesse, son courage. Son désir-même de vivre en grand . La projection du film sera suivie de 30 minutes d’échanges. Gratuit et ouvert à tous.

22/11/2025 Journée de la réparation Jeter ? Pas question !

Samedi 22 novembre, vos objets endommagés vont retrouver une seconde vie !

Réparer, c’est bien plus qu’un simple geste technique c’est un acte écologique, économique et solidaire. Chaque objet réparé est un déchet de moins jeté à la poubelle !

Au programme de cet événement solidaire et convivial démonstrations d’impression 3D, réparation de cycles, diagnostic et réparation d’objets électroniques. La communauté de communes sera également présente avec un stand dédié à la consommation durable et la réduction des déchets.

Evénement gratuit, ouvert à tous, organisé par Repair shop, La locomotive, Marc’h-houarn et Fablab Silex et compagnie.

De 10h à 16h à Ty Skol (Maison des Minéraux Crozon)

Le 27/11/2025 Visite du centre de tri Triglaz

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la Communauté de communes organise une visite du centre de tri Triglaz à Plouédern le jeudi 27 novembre de 16h30 à 20h00 (trajet compris). Départ du siège de la Communauté de communes à Crozon avec arrêt au Faou (ZA de Quiella).

Visite possible à partir de 7 ans. Chaussures fermées obligatoires. Visite déconseillée aux personnes sensibles au bruit.

Départ à 16h30 de Crozon et à 17h du Faou. Gratuit sur inscription avant le 25 novembre à preventiondechets@comcom-crozon.bzh

Le 28/11/2025 Animation au Bistr’os de Rosnoën

Atelier réduction des déchets et consommation durable suivi d’échanges autour de la seconde vie de nos déchets.

A partir de 18h30, gratuit et ouvert à tous .

