Semaine européenne de la réduction des déchets

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-29

Semaine européenne de réduction des déchets à la médiathèque et au musée de la Chemiserie à Argenton sur Creuse.

Pendant la semaine européenne de la réduction des déchets, la bibliothèque d’Argenton sur Creuse vous proposent différents ateliers autoréparation de machines à coudre et petit électroménager avec La Bascule, ateliers artistique avec Morgane Barbotin, exposition, ateliers furoshiki et emballages cadeaux en tissu, vous pouvez venir avec vos cadeaux à emballer. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

European Waste Reduction Week at the media library and Musée de la Chemiserie in Argenton sur Creuse.

German :

Europäische Woche der Abfallvermeidung in der Mediathek und im Musée de la Chemiserie in Argenton sur Creuse.

Italiano :

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti presso la mediateca e il Musée de la Chemiserie di Argenton sur Creuse.

Espanol :

Semana Europea de la Prevención de Residuos en la mediateca y el Museo de la Química de Argenton sur Creuse.

L’événement Semaine européenne de la réduction des déchets Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée de la Creuse