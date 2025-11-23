Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Loft Cinémas Châtellerault
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Loft Cinémas Châtellerault dimanche 23 novembre 2025.
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-23 2025-11-27 2025-11-30
Le LOFT Cinémas s’invite dans la semaine européenne de la réduction des déchets
Venez participer à la projection de 2 films pour enfants à 5.5€ pour tous
– Le Robot Sauvage, le Dimanche 23 Novembre à 14h
– De L’Autre Côté du Ciel, le Dimanche 30 Novembre à 14h
Un ciné-débat en partenariat avec Grand Châtellerault et l’Association Espri’Kolibri se déroulera le Jeudi 27 Novembre à 19h. L’entrée sera gratuite .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
German : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Italiano :
Espanol : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
L’événement Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne