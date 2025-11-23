Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Loft Cinémas Châtellerault

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Le LOFT Cinémas s’invite dans la semaine européenne de la réduction des déchets

Venez participer à la projection de 2 films pour enfants à 5.5€ pour tous

– Le Robot Sauvage, le Dimanche 23 Novembre à 14h

– De L’Autre Côté du Ciel, le Dimanche 30 Novembre à 14h

Un ciné-débat en partenariat avec Grand Châtellerault et l’Association Espri’Kolibri se déroulera le Jeudi 27 Novembre à 19h. L’entrée sera gratuite .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

