Semaine Européenne de la réduction des déchets en Val de Garonne Marmande

Semaine Européenne de la réduction des déchets en Val de Garonne

Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-29

2025-11-22

Au programme de cette année les équipes de l’Agglomération viennent à la rencontre des habitants sur plusieurs communes du territoire avec notamment des ateliers dédiés au compostage (individuel ou collectif). Sur chaque animation possibilité de réserver son composteur individuel.

Programme complet sur le site Internet de Val de Garonne. .

Val de Garonne Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 46

English : Semaine Européenne de la réduction des déchets en Val de Garonne

The Agglo is organizing several events during the European Week for Waste Reduction. Find out how to reduce your waste in a fun, family-friendly way.

German : Semaine Européenne de la réduction des déchets en Val de Garonne

Die Agglo organisiert während der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung mehrere Veranstaltungen. Entdecken Sie in einem spielerischen und familiären Rahmen Tipps und Tricks zur Abfallreduzierung.

Italiano :

16 eventi, gratuiti e aperti a tutti!

Il programma di quest’anno prevede che i team dell’Agglomération incontrino i residenti di diversi comuni della zona, con laboratori dedicati al compostaggio (individuale o collettivo).

Espanol : Semaine Européenne de la réduction des déchets en Val de Garonne

Agglo organiza varios actos durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Descubra cómo puede reducir sus residuos de forma divertida y familiar.

