Semaine Européenne de la réduction des déchets Portes ouvertes

Châteaulin Finistère

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-19

Le Service Public d’Elimination des Déchets ouvre ses portes au public du territoire .

6 jours d’actions partagées pour toujours moins de déchets.

Au programme visites, ateliers, spectacles, démonstrations.

Le mercredi 19 novembre [14h30-16h] Visite de la plateforme de compostage de Plonévez-Porzay sur réservation (limité à 20 participants) Lieu Dit La Croix-Neuve Plonévez-Porzay

Le samedi 22 novembre [17h-18h] Spectacle Môssieu Poubelle Sur réservation (limité à 200 participants) Salle Polyvalente Ar Galon Saint-Ségal

Lundi 24 novembre [9h-12h] & vendredi 28 novembre [14h-17h] Visite du centre de tri Triglaz de Plouédern sur réservation (limité à 20 participants) ZI Saint-Eloi Plouédern

Mardi 25 novembre [18h-20h] & jeudi 27 novembre [18h-20h] Visite de l’usine d’incinération de Briec sur réservation (limité à 20 participants) 4 ZA de Lumunoch Briec

Mercredi 26 novembre [10h-11h et 11h-12h] Atelier Tout savoir sur le compostage sur réservation (limité à 20 participants) Lieu Dit Peren Châteaulin

Mercredi 26 novembre Ateliers La transition de mille façons

– Atelier n°1 fabrication de lessive naturelle [14h10-15h] Prévoir une bouteille en verre de 75 cl ou d’1l et un bocal de 250g

– Atelier n°2 fabrication d’emballage alimentaire réutilisable (bee wrap) [15h10-16h}

– Ateleirn°3 fabrication d’emballage cadeau zéro déchet [16h-17h10] Prévoir un linge propre usagé

Sur réservation (limité à 10 participants/atelier (+ de 6 ans accompagné) Lieu Dit Peren Châteaulin

Jeudi 27 novembre [14h-16h] Visite du site de Peren déchèterie, démonstration camion benne, bureaux venez découvrir les coulisses du services déchets et échanger avec les agents du SPED sur réservation (limité à 20 participants

Inscriptions en ligne sur le site www.ccpcp.bzh (rubrique ACTUS) .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 00 30

