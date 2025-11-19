Semaine Européenne de la réduction des déchets Portes ouvertes Châteaulin
Semaine Européenne de la réduction des déchets Portes ouvertes
Châteaulin Finistère
Le Service Public d’Elimination des Déchets ouvre ses portes au public du territoire .
6 jours d’actions partagées pour toujours moins de déchets.
Au programme visites, ateliers, spectacles, démonstrations.
Le mercredi 19 novembre [14h30-16h] Visite de la plateforme de compostage de Plonévez-Porzay sur réservation (limité à 20 participants) Lieu Dit La Croix-Neuve Plonévez-Porzay
Le samedi 22 novembre [17h-18h] Spectacle Môssieu Poubelle Sur réservation (limité à 200 participants) Salle Polyvalente Ar Galon Saint-Ségal
Lundi 24 novembre [9h-12h] & vendredi 28 novembre [14h-17h] Visite du centre de tri Triglaz de Plouédern sur réservation (limité à 20 participants) ZI Saint-Eloi Plouédern
Mardi 25 novembre [18h-20h] & jeudi 27 novembre [18h-20h] Visite de l’usine d’incinération de Briec sur réservation (limité à 20 participants) 4 ZA de Lumunoch Briec
Mercredi 26 novembre [10h-11h et 11h-12h] Atelier Tout savoir sur le compostage sur réservation (limité à 20 participants) Lieu Dit Peren Châteaulin
Mercredi 26 novembre Ateliers La transition de mille façons
– Atelier n°1 fabrication de lessive naturelle [14h10-15h] Prévoir une bouteille en verre de 75 cl ou d’1l et un bocal de 250g
– Atelier n°2 fabrication d’emballage alimentaire réutilisable (bee wrap) [15h10-16h}
– Ateleirn°3 fabrication d’emballage cadeau zéro déchet [16h-17h10] Prévoir un linge propre usagé
Sur réservation (limité à 10 participants/atelier (+ de 6 ans accompagné) Lieu Dit Peren Châteaulin
Jeudi 27 novembre [14h-16h] Visite du site de Peren déchèterie, démonstration camion benne, bureaux venez découvrir les coulisses du services déchets et échanger avec les agents du SPED sur réservation (limité à 20 participants
Inscriptions en ligne sur le site www.ccpcp.bzh (rubrique ACTUS) .
Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 00 30
