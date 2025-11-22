Semaine Européenne de la réduction des déchets place de la gare Royan

Semaine Européenne de la réduction des déchets

La SERD vous invite à des animations pour la fabrication de décorations de Noël en éléments naturels et de récup, la fabrication d’emballages cadeaux zéro déchet, la fabrication de produits de beauté faits maison

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 64 service-dechets@agglo-royan.fr

English :

The EWWR invites you to take part in activities such as making Christmas decorations from natural and recycled materials, making zero-waste gift wrapping and making homemade beauty products

German :

Die SERD lädt Sie zu Veranstaltungen ein, bei denen Sie Weihnachtsdekorationen aus natürlichen und wiederverwerteten Elementen herstellen, Null-Abfall-Geschenkverpackungen herstellen und selbstgemachte Schönheitsprodukte herstellen können

Italiano :

L’EWWR vi invita a partecipare ad attività come la realizzazione di decorazioni natalizie con materiali naturali e riciclati, la creazione di confezioni regalo a rifiuti zero e la realizzazione di prodotti di bellezza fatti in casa

Espanol :

La EWWR le invita a participar en actividades como la elaboración de adornos navideños con materiales naturales y reciclados, la fabricación de envases de regalo de residuo cero y la elaboración de productos de belleza caseros

